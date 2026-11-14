La consigliera comunale di minoranza Elisa Fasanella ha presentato un’interpellanza al sindaco di Cassano all’Ionio, Giampaolo Iacobini, sul sistema comunale di videosorveglianza. L’iniziativa, datata 13 novembre, nasce dalle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, secondo i quali l’impianto non funzionerebbe da circa un anno. L’atto è stato depositato ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto comunale e dell’articolo 95 del Regolamento del Consiglio comunale. Fasanella chiede che la questione venga discussa in aula. Le segnalazioni non hanno ancora trovato riscontri ufficiali, ma per la consigliera il problema va chiarito al più presto. «Una situazione che, se confermata, sarebbe particolarmente grave, soprattutto alla luce dei recenti accadimenti sul nostro territorio», scrive nella nota l’esponente politico.

Quel riferimento ai fatti recenti riguarda il motivo per cui un Comune installa le telecamere. Un impianto che funziona permette alle forze dell’ordine di seguire in tempo reale quello che succede nei punti sorvegliati. Soprattutto, permette di ricostruire dopo i fatti i movimenti di persone e veicoli, e queste immagini sono spesso tra i primi elementi acquisiti nelle indagini su furti, danneggiamenti, incidenti stradali e abbandono di rifiuti. Quando una telecamera è spenta, le immagini che potrebbero servire a un’inchiesta non esistono. In più la presenza visibile delle telecamere viene usata dalle amministrazioni come deterrente nelle zone più esposte. A Cassano il collegamento con le forze dell’ordine c’era già. Fasanella ricorda che «già nel 2022, durante l’amministrazione Papasso, era stato promosso un accordo con le Forze dell’Ordine per consentire il monitoraggio del territorio attraverso apposite postazioni operative». Secondo la consigliera si tratta di «un sistema successivamente potenziato, del quale oggi è necessario verificare la piena funzionalità». Le domande rivolte al sindaco riguardano proprio questo sistema: «Con l’interpellanza chiedo di conoscere lo stato effettivo dell’impianto, l’eventuale presenza di telecamere fuori servizio, il funzionamento delle postazioni operative e gli interventi previsti per ripristinarne l’efficienza», spiega Fasanella. La consigliera vuole anche che la questione arrivi al Tavolo permanente sulla sicurezza, «perché alle parole devono seguire fatti concreti».Il sindaco Iacobini dovrà rispondere in Consiglio comunale. Dalla sua risposta si capirà se e da quando l’impianto è fermo e in quanto tempo potrà tornare a funzionare.