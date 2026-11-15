L’ex sindaca di Roma apre alla candidatura alle elezioni politiche del 2027 e rivendica la propria appartenenza al Movimento. Sostiene Giuseppe Conte, ma invita i Cinque Stelle a non dimenticare le battaglie delle origini. Sullo sfondo restano le divergenze con il Pd e il nodo dell’alleanza con Roberto Gualtieri nella Capitale

Virginia Raggi è pronta a tornare sulla scena politica nazionale. L’ex sindaca di Roma, oggi consigliera comunale di opposizione, conferma che sono in corso interlocuzioni con il Movimento 5 Stelle per una sua possibile candidatura alle elezioni politiche del 2027. E lo fa rivendicando un’appartenenza che non ha mai messo in discussione, nonostante le divergenze emerse negli anni con Giuseppe Conte.

«Stiamo ragionando in quella direzione con il Movimento Cinque Stelle, che è il mio partito, è casa mia e resta casa mia», dichiara Raggi.

Non è ancora un annuncio ufficiale di candidatura, ma rappresenta un segnale politico preciso. L’ex prima cittadina vuole continuare a svolgere un ruolo nel Movimento e non sembra intenzionata a rinunciare alle battaglie che hanno caratterizzato la sua esperienza amministrativa.



Virginia Raggi verso le elezioni del 2027: «Il Movimento è casa mia»

Le parole dell’ex sindaca arrivano mentre il Movimento 5 Stelle lavora alla propria proposta politica in vista delle prossime elezioni.

Raggi non nasconde l’esistenza di un confronto sulla possibilità di candidarsi, ma evita di anticipare decisioni definitive.

Il suo ritorno sulla scena nazionale potrebbe comunque rappresentare un passaggio significativo per gli equilibri interni del partito.

Durante la sua esperienza alla guida di Roma, dal 2016 al 2021, l’ex sindaca ha rappresentato una delle figure più riconoscibili del Movimento. La sua storia politica resta strettamente legata alla fase delle origini, quando Beppe Grillo guidava la crescita dei Cinque Stelle.

Proprio quel passato torna oggi al centro delle sue riflessioni.



Il richiamo a Beppe Grillo: «Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti»

Raggi insiste sulla necessità di conservare l’identità originaria del Movimento, anche nel nuovo percorso politico costruito sotto la leadership di Conte.

«L’errore più grande che può fare il movimento è dimenticarsi da dove è partito, perché quella è la radice fondativa», afferma.

Un richiamo che non equivale a una rottura con l’attuale presidente, ma sottolinea l’importanza di mantenere riconoscibili i principi che avevano accompagnato la nascita del M5S.

L’ex sindaca individua alcuni segnali positivi nei venti punti programmatici elaborati attraverso Nova.

«Mi sembra che nei 20 punti del programma che è uscito da Nova c’è tanto delle nostre origini, quindi stiamo riprendendo le “parole guerriere”», osserva.

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