I comitati pro Wanda Ferro all'attacco del Quotidiano della Calabria, che stamane ha pubblicato un sondaggio che segnala un netto vantaggio per il candidato del centrosinistra Mario Oliverio

"Un sondaggio inattendibile, realizzato da una società storicamente inaffidabile, tanto inaffidabile che addirittura potremmo considerare di buon auspicio il risultato pubblicato - si legge nella nota dei comitati per Wanda Ferro - certamente il sondaggio non frenerà la nostra corsa né il nostro entusiasmo. L'Istituto ha intervistato circa 800 persone, un dato microscopico rispetto al milione di persone che andranno al voto. (..) Sopratutto appare assolutamente al di fuori di ogni logica il distacco abissale nella provincia di Cosenza, dove i dati in nostro possesso indicano una costante rimonta".



"Tanto stupefacente da suscitare una certa ilarità, l'idea di un quarto polo vicino alla soglia del quorum - si legge ancora nella nota - nonostante sia formato da due partiti prossimi alla totale estinzione, che hanno come unici obiettivi quelli di assicurarsi qualche poltrona e vendersi come stampella al miglior offerente".