Il consigliere regionale Ranuccio: «Nessun allarmismo, ma agricoltori e proprietari devono essere informati e tutelati»

Nel pomeriggio di oggi una delegazione del Partito Democratico di Taurianova ha effettuato un sopralluogo in contrada Olivitella, nell’area interessata dal caso di Xylella segnalato nei giorni scorsi.

Alla visita ha partecipato anche il consigliere regionale Giuseppe Ranuccio, insieme ad alcuni esponenti del Circolo PD di Palmi. Il sopralluogo ha permesso di osservare direttamente la situazione e di confrontarsi su un problema che riguarda da vicino il nostro territorio e il suo patrimonio olivicolo.

«La preoccupazione - si legge nella nota diffusa dal Partito Democratico Taurianova, Circolo “W. Schepis” – è concreta e va affrontata con serietà, senza allarmismi ma senza perdere tempo. La Xylella ha già mostrato in altre aree del Paese quali conseguenze possa avere quando non viene contenuta in maniera tempestiva. È quindi fondamentale che tutte le misure previste vengano applicate rapidamente e che agricoltori e proprietari dei terreni siano messi nelle condizioni di conoscere con chiarezza cosa sta accadendo e come comportarsi.

Come PD Taurianova continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione, mantenendo il confronto con i rappresentanti istituzionali e con gli altri circoli del territorio.

Su una vicenda così delicata non servono divisioni politiche. La priorità deve essere tutelare il nostro patrimonio olivicolo e fare tutto il possibile perché il focolaio venga circoscritto».