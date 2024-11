'Il fatto che a Cosenza il PD preferisca sottrarsi alle primarie di coalizione era già inaccettabile nei giorni scorsi, ma diventa addirittura sconcertante, dopo le parole di Renzi domenica alla loro assemblea nazionale, con una relazione aperta proprio nel nome dell'orgoglio di un partito che fa le primarie sempre e ovunque'

"Il fatto che a Cosenza il PD preferisca sottrarsi alle primarie di coalizione era già inaccettabile nei giorni scorsi, ma diventa addirittura sconcertante, dopo le parole di Renzi domenica alla loro assemblea nazionale, con una relazione aperta proprio nel nome dell'orgoglio di un partito che fa le primarie sempre e ovunque". Lo ha dichiarato Enrico Zanetti, segretario nazionale Scelta Civica e Vice Ministro del MEF. "Scelta Civica sostiene lealmente e senza tentennamenti candidati del Pd in numerose primarie di coalizione che si stanno tenendo in molti Comuni d'Italia: quanto sta accadendo a Cosenza e' veramente patetico per il Pd, oltre che suicida. Speriamo ovviamente in un ripensamento last minute - ha continuato Zanetti - ma se a Cosenza il PD imporrà davvero unilateralmente alla coalizione il proprio candidato, senza accettare primarie di coalizione, vuole dire che non esisterà nessuna coalizione e il proprio candidato il PD potrà votarselo tranquillamente da solo. Noi andremo avanti con Enzo Paolini - ha concluso - e batteremo il candidato del PD alle elezioni, esattamente come lo avremmo battuto alle primarie, cosa che evidentemente sanno anche troppo bene".