La realizzazione e l’inaugurazione di una nuova sede operativa dell’Ente per i Parchi Marini regionali della Calabria (EPMR), in un altro bene confiscato alla mafia e restituito alle popolazioni, rappresenta uno straordinario valore aggiunto per tutti, non soltanto per le istituzioni ed i territori direttamente coinvolti dall’iniziativa. Contribuisce, infatti, a consolidare in tutta la società, dal mondo della scuola alle associazioni, dai volontari alle forze dell’ordine, il significato concreto dell’impegno diffuso nella tutela ambientale, che noi intendiamo come fruibilità sostenibile ed ordinata dei nostri patrimoni naturali; il senso e la visione pratica di concetti come legalità e stato di diritto, che noi difendiamo come precondizioni di convivenza e di sviluppo durevole; maggiori consapevolezza e responsabilità condivise, nello sforzo di riappropriarci progressivamente, diventandone ambasciatori, di una narrazione diversa dal passato della nostra terra, più orgogliosa e protagonista.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese, concludendo il partecipatissimo evento, svoltosi ieri mattina (venerdì 13 novembre) nella bella Piazza Pavese, sul Lungomare di Brancaleone Marina, promosso dai Parchi Marini della Calabria, diretto da Raffaele Greco, insieme alla Regione Calabria e all’Amministrazione Comunale, guidata da Silvestro Garoffolo, che ha ufficializzato l’avvio della sesta sede operativa dell’EPMR, che completa così la sua articolazione territoriale.

All’incontro, coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, insieme al Primo Cittadino Garoffolo, che ha dato anche lettura di un messaggio pervenuto da Prefetto Paola Spena, Commissario straordinario per il recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al Direttore Greco ed all’assessore Calabrese, sono intervenuti anche il sindaco di Bianco Giovanni Versace; il sindaco di Ferruzzano Domenico Silvio Pizzi; il sindaco di Bruzzano Zeffirio Giuseppe Antonio Cuzzola; il consigliere comunale Francesco Caracciolo per il Comune di Palizzi; Filippo Armonio dell’Associazione Centro Recupero Tartarughe; Vincenzo Armonio, Presidente dell’Associazione Armata Brancaleone; Carmine Verduci, Presidente della Pro Loco Brancaleone; Giovanni Parise, rappresentante legale dell’Associazione Caretta Calabria Conservation, Ercole Nucera, in rappresentanza dei sindaci dell’Area Grecanica, Pierpaolo Zavettieri in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed i consiglieri regionali Gisueppe Mattioli e Daniela Iiriti. – Ad inaugurare plasticamente e festosamente la nuova sede dell’Epmr, dopo il taglio del nastro, è stata la pacifica invasione dei bambini della scuola materna La Coccinella. – Tra i numerosi presenti anche le associazioni Magna Graecia Outdoor e l’Aps Chianalea di Scilla.

Introducendo i lavori, il Direttore Generale Greco ha espresso la soddisfazione di tutta la squadra dell’Ente, sottolineando l’importanza dell’apertura e attivazione della sede operativa, nel Parco Costa dei Gelsomini, che rappresenta l’ultima tappa di un percorso di radicamento territoriale, condiviso con istituzioni e comunità locali. Quindi, nel ringraziare ancora una volta il Presidente Occhiuto, per la visione strategica e il sostegno garantiti all’EPMR, Greco ha ribadito la missione dei Parchi Marini regionali: valorizzare e promuovere in modo integrato e competitivo lo straordinario patrimonio naturale e culturale della Calabria.

Greco ha poi tracciato le cinque priorità più urgenti, su cui si misureranno i prossimi risultati dell’Ente: 1) l’adeguamento finanziario: allineare le attuali risorse ordinarie, oggi esigue, all’effettiva mole di progetti, attività e responsabilità che l’Ente gestisce stabilmente, in sinergia con i dipartimenti regionali; 2) la nuova perimetrazione dei parchi marini regionali: ridefinire i confini degli attuali sei parchi marini regionali, per allinearli alle previsioni della normativa nazionale, garantire una più efficiente governance, contribuire agli obiettivi della Strategia europea sulla biodiversità, aprendo nuove prospettive di tutela e sviluppo per l’intera regione; il turismo sostenibile (CETS): dare attuazione agli obiettivi legati alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, riconoscimento che sarà conferito ufficialmente all’Ente il prossimo 9 dicembre a Bruxelles, attraverso l’implementazione del Piano di Azioni, approvato nell’ambito di un vasto processo partecipativo con le comunità locali; 4) la rete ed il dialogo territoriale: consolidare il metodo del confronto continuo con tutti gli attori locali e il mondo dell’associazionismo, coinvolti nello sviluppo turistico dei Parchi; 5) il settimo parco marino regionale, nell’area di Scilla-Costa Viola: portare a compimento l’iter, per l’istituzione della nuova area protetta nell’area costiera di Scilla-Costa Viola, un progetto già accompagnato da grande entusiasmo e condivisione.

Portando anche i saluti e l’apprezzamento del Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e ringraziando tutte le forze dell’ordine presenti, dall’Arma alla Polizia di Stato, dai Carabinieri Forestali alla Polizia Stradale, dalla Capitaneria di Porto alla Guardia di Finanza, l’assessore Calabrese ha definito la nuova sede nel Parco Marino regionale Costa dei Gelsomini un autentico presidio dello Stato. Non un punto di partenza o di arrivo, ma un percorso – ha scandito – che qualifica ulteriormente, rafforza e rilancia quanto già messo in campo dai Parchi Marini e, in generale, dalla Giunta regionale e dal Presidente Occhiuto, in tema di difesa del mare, di balneabilità delle acque (certificata per il 96% e con il record delle 27 Bandiere Blu) e di numeri senza precedenti, confermati da soggetti terzi (vedi Bankitalia) per viaggiatori, pernottamenti, arrivi negli aeroporti e voli, occupazione e crescita distintiva del PIL rispetto alle altre regioni italiane. – In particolare, Calabrese si è soffermato sul metodo partecipato, che sottende la costruzione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico Sostenibile, sulla presenza importante della Regione a tutte le principali fiere di settore, sui dati importanti della Ciclovia dei Parchi e della sua straordinaria capacità competitiva, in termini turistico-esperienziali e di indotto per tutta la regione, sul successo e sulla novità assoluta rappresentata questa estate dall’evento, promosso anche insieme all’EPMR, Luce sui Parchi – La storia viene dal mare, che ha coinvolto, con migliaia di presenze, i parchi archeologici della Locride e, infine, sulla necessità, più volte rilanciata dal Presidente Occhiuto, che ai numeri innegabili di turisti che adesso finalmente raggiungono la destinazione Calabria, corrisponda l’emersione di un’impesa turistica e dell’accoglienza, sempre più adeguata e di qualità.

Nel ribadire la visione strategica, di aver avviato in questi ultimi anni un’azione sinottica e sinergica, tra le politiche turistiche e quelle di tutela ambientale della Regione Calabria, binomio – ha detto – che sta portando avanti con determinazione e grandi risultati il collega Antonio Montuoro, l’assessore Calabrese si è quindi complimentato con l’eccellente attività messa in campo dai Parchi Marini, con il Direttore Generale Raffaele Greco, citando solo alcune delle diverse attività già realizzate dall’Ente, tra le quali il progetto estivo Mare Dentro, con il tour di Mavisu (imbarcazione confiscata ai trafficanti di esseri umani) in 7 tappe, per promuovere la nuova visione della Calabria, come una montagna in mezzo al mare e il recupero, dopo 20 anni di oblio, della scogliera Capo Bruzzano che, anche grazie ad Arpacal e Calabria Verde, è diventato ormai un’icona regionale di come aree protette e di grande bellezza naturalistica possano passare dal degrado, dall’abbandono e dall’inedito, alla riconoscibilità ed alla fruibilità turistica ordinata, eco-sostenibile e di elevata qualità.