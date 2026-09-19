Il report dell’Ente Parchi Marini Regionali fotografa la crescita della comunicazione digitale tra giugno 2025 e settembre 2026: community in forte espansione, oltre il 98% delle visualizzazioni ottenute in modo organico e il traino di progetti come Mare Dentro, Luce sui Parchi e Lì dove l’Europa si restringe

Se poco più di un anno fa, il racconto social dei Parchi Marini Regionali era affidato quasi esclusivamente alla forza di immagini, accompagnate da una didascalia, con un engagement ristretto, oggi il paradigma è completamente rovesciato: le pagine ufficiali dell’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria sono una vera community digitale, che supera i 7.200 follower e, nella sola estate 2026, ha sfiorato il milione di visualizzazioni, tra Facebook e Instagram. Una trasformazione che porta l’impronta della nuova direzione, impressa dal Direttore generale dell’EPMR Raffaele Greco, che ha scelto di spostare la comunicazione dalla sola narrazione per immagini alla valorizzazione dell’azione dell’Ente, attraverso contenuti, progetti, obiettivi, posizioni e connessioni con i territori.

Nel primo quadrimestre 2026, la comunicazione strategica accelera, mettendo in relazione i territori dei Parchi e delle Zone Speciali di Conservazione, con i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria, fino a ricomporre costa ed entroterra dentro un’unica narrazione. Poi arriva l’estate e la curva letteralmente decolla. Tre sono gli eventi emblematici: Lì dove l’Europa si restringe, che imprime la prima accelerazione, Mare Dentro, che diventa il motore della crescita e Luce sui Parchi – La Storia che viene dal mare, che assesta un successo strutturato, costruito nei mesi.



IL PODIO DELL’ENGAGEMENT, DA CETRARO CON MARE DENTRO ALLA BERTÈ A LOCRI



Proprio tra il 27 e il 28 agosto, il grafico restituisce plasticamente la nuova dimensione della comunicazione social dell’Ente, con il reel contenente il messaggio sul “rompere l’incantesimo della rinuncia”, rilanciato dal sindaco Giuseppe Aieta, nella tappa di Mare Dentro di Cetraro – il viaggio di MaViSu attorno alla penisola calabrese, tra Ionio e Tirreno, per promuovere i parchi marini, tra tutela, inclusione e solidarietà, che supera le 45mila visualizzazioni. Nelle stesse ore, un contenuto di Luce sui Parchi, nel pieno dell’onda generata dalla rassegna e dal concerto di Loredana Bertè, supera le 31mila view. Sul podio dei contenuti più visti, entra anche il racconto La Notte del Mare, con il direttore Raffaele Greco e gli studenti del Nautico di Pizzo, a bordo di Mavisu, tappa seguitissima anche su Rai 2, che ha fatto registrare 21mila visualizzazioni. Tre picchi differenti, che spiegano meglio di qualsiasi slogan ciò che è cambiato: non più un social che mostra soltanto i Parchi, ma un sistema di contenuti capace di farli vivere dentro il racconto della Calabria.



I NUMERI SOCIAL CHE CONFERMANO QUALITÀ E DIMENSIONE DELLA CRESCITA



Il confronto con il punto di partenza restituisce immediatamente la dimensione della crescita. Su Facebook la community passa da 424 a 5.100 follower, guadagnandone 4.676 e moltiplicandosi per dodici. Le visualizzazioni crescono, dalle 204.650 della fase iniziale alle 635.749 dell’ultimo periodo considerato. Instagram, partito praticamente da zero, raggiunge invece 2.143 follower, mentre le visualizzazioni salgono da 29.436 a 269.139, oltre nove volte la base iniziale. Tradotto: oggi l’EPMR parla, sulle due piattaforme, ad una comunità diretta di 7.243 persone, costruita in poco più di un anno di comunicazione istituzionale e strategica.



DAL 5 LUGLIO AL 14 SETTEMBRE, SETTANTA GIORNI CHE CAMBIANO LA CURVA



È soprattutto la fase, compresa tra il 5 luglio e il 14 settembre 2026, a segnare la discontinuità più evidente. Il report individua tre grandi momenti: prima Lì dove l’Europa si restringe, quindi Mare Dentro, infine Luce sui Parchi, l’evento promosso dal Dipartimento regionale Turismo e dall’Assessorato, guidato da Giovanni Calabrese. Tre progetti profondamente diversi, per contenuti, territori e pubblici, ma attraversati dalla stessa impostazione: non limitarsi a pubblicare l’evento, bensì costruire attorno ad esso un racconto capace di vivere prima, durante e dopo l’appuntamento. Nel solo periodo estivo, i due principali canali social totalizzano insieme 904.888 visualizzazioni.



LÌ DOVE L’EUROPA SI RESTRINGE, DA MARCELLINARA LA PRIMA ACCELERAZIONE

La prima spinta arriva con l’evento di Marcellinara, Lì dove l’Europa si restringe, la Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria. Nei sedici giorni monitorati, dal 5 al 20 luglio, la fase genera 52.692 visualizzazioni, con un incremento del 66,5 %. Ed è già qui che alcuni singoli contenuti iniziano a superare la dimensione ordinaria della pagina: il corto Lì dove l’Europa si restringe, con Annalisa Insardà, raggiunge 5.140 visualizzazioni, diventando il contenuto più visto, legato alla prima fase del nuovo racconto estivo. È il momento in cui la comunicazione dell’EPMR si fa più dinamica e comincia ad allargare stabilmente il proprio raggio: aree protette, mobilità lenta, itinerari, cicloturismo, paesaggio e territori entrano dentro un racconto che supera il solo mare e prova a leggere la Calabria nelle sue connessioni.



CON MARE DENTRO, QUASI 600 MILA VISUALIZZAZIONI E 747 NUOVI FOLLOWER

Poi arriva Mare Dentro e la curva cambia decisamente inclinazione. Nella finestra compresa tra il 21 luglio e il 14 settembre, la comunicazione collegata al progetto produce 583.057 visualizzazioni, con una crescita del 325,2%, e porta 747 nuovi follower, pari ad un incremento del 299,5%. Sette approdi, da Crotone a Praia a Mare, e ogni volta un contenuto differente: dalla legalità all’inclusione, dalla qualità delle acque alla biodiversità, dal turismo sostenibile al diving, dalla gastronomia alla ricerca scientifica, finendo negli abissi del mare calabrese. Tutto questo mentre MAVISU, la barca sottratta all’illegalità e restituita alla collettività, ha fatto da filo fisico e simbolico del viaggio.



LUCE SUI PARCHI NELLA LOCRIDE, 266MILA VISUALIZZAZIONI IN 13 GIORNI

Se Mare Dentro ha rappresentato la crescita più estesa, Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare ha concentrato invece un volume straordinario di attenzione in appena tredici giorni. Tra il 19 agosto e il 1° settembre, il progetto ha registrato 266.575 visualizzazioni e 395 nuovi follower, con una crescita del 265,5%. La Locride, i siti archeologici, la storia mediterranea e la costruzione di una destinazione culturale entrano nella narrazione dei Parchi, insieme alla capacità attrattiva degli spettacoli. I picchi vengono trainati anche dalla presenza di Alessandro Siani, Loredana Bertè, Carmen Consoli, Fabio Macagnino, Sebastiano Somma e Tosca. Senza considerare l’analoga importante campagna di comunicazione sui social di Calabria Straordinaria, partner del progetto con la Fondazione Calabria Film Commission.



DA 45MILA A OLTRE 31MILA VIEW: LA FORZA DEI CONTENUTI CHE FANNO I PICCHI

Il quadro generale, giugno 2025-settembre 2026, restituisce anche la capacità dei singoli contenuti di raggiungere platee molto ampie. Il post più performante supera le 45mila visualizzazioni. Un contenuto dedicato a Luce sui Parchi supera quota 31mila, mentre il racconto notturno a bordo di MAVISU oltrepassa le 21mila visualizzazioni.



RECORD NEI RECORD: + 1,16 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, IL 98% ORGANICHE

Allargando lo sguardo all’intero periodo monitorato, da giugno 2025 a settembre 2026, il report registra 1.162.437 visualizzazioni complessive. Di queste, ben 1.140.311 derivano dalla copertura organica, contro appena 22.126 provenienti da inserzioni. In sostanza, oltre il 98% delle visualizzazioni viene generato lungo una costante di crescita ininterrotta. Nello stesso periodo, si registrano 22.696 interazioni, con i contenuti e un tempo complessivo di visualizzazione pari a 33 giorni e 15 ore.



STRUMENTI E CONTENITORI CHE VALGONO IL TRIPLO CON STRATEGIA E CONTENUTI

Anche questo risultato è da annoverare tra le esperienze di successo, costruite dall’EPMR negli ultimi mesi, con gli eventi che sono diventati non il fine della comunicazione ma strumenti ed occasioni per raccontare territori, identità, ricerca, tutela, turismo e comunità e soprattutto – spiega il Direttore generale dei Parchi Marini Regionali Raffaele Greco – per disseminare la nuova visione, aperta, positiva, dinamica e di sviluppo sulla fruizione sostenibile delle aree protette ed in generale sull’ambiente, portata avanti, attraverso i Parchi Marini Regionali, dal Presidente Roberto Occhiuto e dagli assessori regionali all’Ambiente, Antonio Montuoro e al Turismo, Giovanni Calabrese. Da 424 follower ad oltre 7.200 persone sulle due piattaforme. Da poche decine di migliaia di visualizzazioni ad una stagione estiva che sfiora il milione. Non è il social – sottolinea Lenin Montesanto, responsabile della comunicazione istituzionale, social e strategica dell’EPMR – che ha reso forte il contenuto, ma il contenuto che ha reso forte il social. E con i tre grandi eventi, gestiti e comunicati dall’EPMR – conclude Montesanto – abbiamo dimostrato, con un grande gioco di squadra, con i Dipartimenti regionali Ambiente e Turismo e con Calabria Straordinaria, che i contenitori con i contenuti, meglio se identitari e distintivi, valgono il triplo.