Lunedì 16 marzo sarà sottoscritto alla Cittadella regionale “Jole Santelli” il protocollo tra Epmr e Unpli Calabria

Rafforzare la fruizione turistica delle aree protette e promuovere un modello di sviluppo sostenibile legato ai patrimoni naturali e identitari della Calabria. Con questo obiettivo lunedì 16 marzo, alle 10.30, nella Sala Blu della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro, sarà presentato e sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) e l’UNPLI Calabria, l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia. All’iniziativa prenderà parte l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro.

«I parchi marini calabresi non sono solo luoghi di tutela ambientale ma spazi vivi di comunità, identità e sviluppo sostenibile», afferma il direttore generale dell’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria, Raffaele Greco, annunciando l’incontro che si inserisce nel confronto pubblico dal titolo «Rafforzare la fruizione turistica delle aree protette per la destinazione Calabria». L’evento sarà occasione di riflessione sulle nuove politiche regionali per il turismo sostenibile e sulle strategie di valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali del territorio.

Il protocollo tra EPMR e UNPLI Calabria punta a costruire una collaborazione strutturata capace di mettere in rete istituzioni, volontariato territoriale e operatori del settore turistico. L’obiettivo è rafforzare la fruizione responsabile dei parchi marini e delle aree protette, trasformando la tutela del patrimonio naturale in opportunità culturali, turistiche ed economiche per le comunità locali.

All’incontro interverranno, oltre a Greco, il direttore generale del Dipartimento Turismo Roberto Cosentino, il direttore generale del Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale Salvatore Siviglia, il presidente di UNPLI Calabria Filippo Capellupo, il consigliere nazionale UNPLI Antonello Grosso La Valle, il presidente di Federalberghi Calabria Fabrizio D’Agostino e il presidente di Fiavet Calabria Gianluca Marcello. I lavori saranno coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto e conclusi dall’assessore Montuoro.

L’intesa nasce dalla consapevolezza che i parchi marini e i siti della rete Natura 2000 rappresentano non solo un patrimonio ambientale da preservare, ma anche una piattaforma di sviluppo culturale e turistico per le comunità costiere e per i territori dell’entroterra. Attraverso il sistema delle Pro Loco, presenza diffusa e radicata nelle comunità locali, l’Ente Parchi Marini intende rafforzare la conoscenza dei patrimoni naturali e promuovere esperienze turistiche sostenibili.

«La sfida – conclude Greco – è trasformare la straordinaria biodiversità delle nostre coste in un valore condiviso. Con la collaborazione delle Pro Loco costruiamo una rete territoriale capace di promuovere la Calabria come destinazione turistica esperienziale, sostenibile e competitiva».