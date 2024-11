«Con grande orgoglio e forza quest’anno ho organizzato il primo congresso internazionale di chirurgia vascolare, in particolare di “Flebologia e Linfologia”». Ad annunciarlo è lo specialista in cardiochirurgia catanzarese Christian Baraldi, esperto in chirurgia vascolare ed endovascolare.

«Le patologie flebologiche – spiega - interessano il circolo venoso superficiale e profondo. L’incidenza della patologia venosa del circolo superficiale più diffusa è la malattia venosa cronica (MVC) che si estrinseca con le cosidette “varici degli arti inferiori”. La Linfologia, d’altra parte, sta prendendo sempre più spazio, dato l’aumento delle malattie tumorali. L’evento internazionale ha il nome di: “international Live Venous Symposium” (iLVS) e si svolgerà presso l’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro il 28 e 29 Ottobre 2022».

Obiettivo dell'evento

Obiettivo dell'importante appuntamento è informare, formare e ispirare: «Dopo il successo della prima edizione del Live Venous Symposium del 2021, svoltosi solo online – chiarisce Baraldi - ho pensato di dare seguito organizzando un evento formativo in presenza e online completo di workshop dal vivo, sessioni pratiche atte a formare i nuovi medici. All'evento parteciperanno illustri specialisti internazionali, che daranno un importante contributo alla realizzazione di un evento unico. Ogni partecipante potrà dialogare direttamente con gli esperti. Nei workshop pratici, i tutor istruiranno e guideranno i partecipanti durante ogni sessione di formazione, fornendo un feedback su ogni apprendimento».

Il programma

Il programma di formazione prevede 12 sessioni/workshop dal vivo: «Ciascuno può partecipare al international Live Venous Symposium seguendo i propri workshop preferiti in sale separate, realizzando un programma di formazione completo di 2 giorni. È prevista la frequenza di persona, per garantire una formazione esclusiva che permetta al professionista di mettere in pratica tutto ciò che ha appreso. Inoltre, cercheremo di offrire alle persone collegate via web una fantastica esperienza formativa. Grazie ai progressi della tecnologia, siamo riusciti a introdurre diverse innovazioni che speriamo possano riprodurre il più possibile la sensazione di un evento "reale" e introdurre nuove possibilità di networking».

Una grande opportunità

I partecipanti via web potranno incontrare esperti, colleghi delegati e gli espositori durante ogni sessione, ma anche videochattare e fare networking, utilizzando sale dedicate al "networking". «L'iLVS vuole raggiungere l'obiettivo prefissato grazie al grande lavoro delle persone che lavorano per realizzarlo, dei docenti e degli sponsor che forniscono il loro sostegno incondizionato. Questo lo faremo in Calabria, a Catanzaro, presso l’Università degli Studi Magna Graecia, patria di civiltà e cultura. L'iLVS ospiterà sessioni di casi dal vivo, workshop con simposi satellite. Ci impegneremo al massimo per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti consentendo a un maggior numero di partecipanti di apprendere secondo le regole dell’Hands on-training. Sicuro che tale evento internazionale darà a Catanzaro alla Calabria tutta una visibilità positiva. Le eccellenze in Calabria ci sono e con il sapere e la buona volontà possiamo farle emergere».