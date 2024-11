VIDEO | L’evento è stato promosso dall’associazione nazionale “Brutium calabresi nel mondo” in collaborazione con Komen Italia: «La prevenzione è un messaggio vincente»

Solidarietà e prevenzione sono le parole chiavi promosse quest’anno dalla delegazione calabrese “Brutium” che devolverà parte dei proventi della cena benefica alla Susan G. Komen per la lotta ai tumori del seno.

«Un segnale importante che si vuol dare alla sanità calabrese che proprio a Cetraro ha recentemente mostrato tutte le sue lacune», dichiara Alessandro Astorino, delegato di Brutium in Calabria, in una nota stampa in cui annuncia la cena di gala che si terrà domani 2 Agosto nella suggestiva cornice dell'Hotel San Michele a Cetraro e organizzata dall'associazione nazionale "Brutium calabresi nel mondo".

«Si rinnova la tradizionale cena di ‘Buone vacanze’ che il Brutium organizza per salutare l’estate e non dimenticare chi è meno fortunato e ha bisogno di noi, così come vogliono i valori che muovono la stessa associazione» ha dichiarato Gemma Gesualdi, presidente dell’associazione Brutium.

«Abbiamo deciso di sostenere la Komen Italia e la lotta ai tumori al seno - conclude la Gesualdi - certi che promuovere l’importanza della prevenzione sia un messaggio vincente soprattutto in un momento storico così difficile per la sanità del nostro Paese e della Calabria in particolare».