Per i farmaci in regime di assistenza convenzionata la Calabria è la Regione con quantità massima di consumi. E' quanto reso noto dal rapporto OsMed 2014 della Aifa, presentato questa mattina a Roma

La spesa farmaceutica pubblica regionale, nello specifico di quella erogata in regime di assistenza convenzionata, e' risultata pari a 8.598 milioni di euro a livello nazionale, a fronte dell'emissione di 609 milioni di ricette, che hanno garantito la dispensazione ai cittadini di 1,1 miliardi di confezioni di medicinali. Per i farmaci in regime di assistenza convenzionata di Classe A-SSN, la Calabria e' la Regione con quantita' massima di consumi (1.192,4 DDD/1000 ab. die), seguita da Lazio (1.187,6 DDD/1000 ab. die) e Puglia (1.160,4 DDD/1000 ab. die). E' quanto si legge nel Rapporto OsMed 2014 della Aifa, presentato questa mattina a Roma. La spesa lorda pro capite maggiore e' della Campania (224,0 euro pro capite), seguita dalla Puglia (218,0 euro pro capite) e dalla Calabria (213,3 euro pro capite). La Provincia autonoma di Bolzano registra la spesa pro capite piu' bassa con 129,8 euro di spesa pro capite e il minor consumo (765,2 DDD/1000 ab. die). Si confermano significative differenze regionali di consumo e spesa per categoria terapeutica.(Agi)