Inaugurati nel centro del capoluogo, in via Buccarelli, i nuovi alloggi assistiti con sistemi domotici. Una soluzione abitativa, con spazi comuni, che consente di vivere autonomamente i propri ritmi di vita

Una soluzione abitativa, costituita da alloggi e spazi comuni, per consentire di vivere autonomamente i propri ritmi di vita in modo attivo e stimolante: è questo l'obiettivo perseguito dalle residenze PA.RI.SAN. inaugurate nel centro di Catanzaro, in via Buccarelli n. 30. Un'iniziativa pensata per andare incontro alle nuove esigenze delle persone che invecchiano ed inserita in un processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza.

Recentemente, nella sede di via Buccarelli, sono stati presentati i servizi delle residenze Pa.ri.san. che mirano ad assicurare sostegno in un contesto organizzato, garantendo elevati livelli di protezione, confort e la possibilità di socializzare. Oltre alle attività di ristorazione, di lavanderia, di portineria h24 e di pulizia degli spazi, il centro offre il servizio di sorveglianza attiva mediante l'assistenza domiciliare integrata di Pa.ri.san. che, grazie a tecnologie all'avanguardia e alla teleassistenza, permette di rilevare comportamenti insoliti (come cadute, malessere, mancato risveglio al mattino, mancato rientro in appartamento, docce o permanenze in bagno troppo lunghe, ecc.), monitorare gli indicatori di vita e i parametri vitali, beneficiando così di una protezione continua, sette giorni su sette.

Ad arricchire il tutto si inserisce inoltre la possibilità per i residenti di partecipare ad iniziative e appuntamenti di carattere culturale, approfittando della centralità degli alloggi all'interno della città di Catanzaro. Previsti inoltre laboratori, attività di gruppo, esperienze da vivere in maniera condivisa per scongiurare l'isolamento delle persone, tenendo comunque conto delle capacità e delle tendenze dei singoli.

Ad intervenire nel corso della conferenza di presentazione dei servizi delle residenze Pa.ri.san., moderata da Mara Larussa, sono stati il direttore scientifico dei servizi integrati di telemedicina e domotica Pa.ri.san. Franco Perticone, la responsabile dei servizi psico socio educativi delle strutture Pa.ri.san. Lucia Ferrari ed il responsabile legale del gruppo Pa.ri.san. Antonio Iannone. Grazie all'esperienza maturata dalla famiglia Parente nel settore della riabilitazione e dell'assistenza alla persona, oggi Catanzaro e la Calabria possono dunque contare su nuovi ed importanti servizi.