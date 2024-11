È stato approvato, nel Decreto Rilancio, un emendamento che porta la sua firma e che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro nel 2020 per l’erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale di ausili, ortesi e protesi a tecnologia avanzata destinati a persone con disabilità fisiche.





L’emendamento è stato accolto in Commissioni Bilancio (Camera dei Deputati) nel corso della discussione del Decreto Rilancio. «Una svolta epocale che consente di guardare alle persone con disabilità come una risorsa e non come un peso per la società. Una bellissima notizia, attesa da molte persone che fino ad oggi, per via di un carente Nomenclatore nazionale, si sono viste negare l’accesso alla tecnologia» commenta così Giusy Versace, deputata, responsabile del dipartimento Pari opportunità e disabilità di Forza Italia nonchè atleta paralimpica.





«Inizialmente avevo chiesto un fondo di 10 milioni – continua la Versace – ma i 5 approvati questa mattina dalla Commissione rappresentano comunque una svolta culturale storica nelle politiche per la disabilità. Un’importante apertura da parte del Parlamento verso quella mia prima proposta di legge, depositata nel 2018 e il cui iter non si è ancora concluso, che va proprio in questa direzione, ovvero aggiornare il Nomenclatore nazionale che a tutt’oggi prevede ancora ausili obsoleti.





È stato possibile raggiungere questo grande risultato anche grazie al sostegno dei miei colleghi che in Commissione hanno combattuto accanto a me, incontrando la sensibilità sia dei gruppi di maggioranza che quelli di opposizione. Il prossimo obiettivo sarà rendere strutturale questo fondo, con un’adeguata copertura economica, che ne possa garantire la continuità» conclude infine.