La testimonianza di Lidia su LaC salute. Nonostante le difficoltà, la 47enne nei reparti di un ospedale, ha incontrato l'amore

La malattia segna la vita. Immobilizza. Ti lascia in bilico tra l’accoglienza e il rifiuto. L’angoscia e la fiducia. L’ansia e la speranza. La rabbia e la pazienza.

E’ un filo sottile sul quale ogni giorno si cerca di restare in equilibrio fino a quando non arriva quel momento che stravolge tutto e fa rinascere la speranza. E' accaduto a Lidia, oggi 47 anni, di Briatico, dializzata e nata con il rene policistico dell'adulto. Tra i reparti dell’ospedale di Vibo Valentia, dove si recava tre volte a settimana per fare la dialisi, ha incontrato l’amore della sua vita, Giuseppe.