Il Commissario alla Sanità Massimo Scura smentisce le notizie degli ultimi giorni sul budget ai privati: 'Noi, a differenza del passato, abbiamo comprato prestazioni'

"Emerite balle". Questa la risposta del Commissario ad acta per la Sanità Massimo Scura, alle notizie degli ultimi giorni secondo le quali sono stati assegnati fondi maggiori a due delle tre cliniche facenti capo al gruppo imprenditoriale cosentino iGreco. "Noi – ha continuato Scura – a differenza del passato, anziché elargire soldi abbiamo comprato prestazioni dietro un'istruttoria del dipartimento della Salute e che è agli atti. Siccome c'è qualcuno che scrive sui giornali che noi non vogliamo dare queste delucidazioni, vorrei rispondere che la legge prevede che l'accesso agli atti sia disponibile grazie alla legge 241 del 1990 sulla trasparenza e non tramite annunci sui giornali. Se qualcuno vuole avere delucidazioni su come siamo pervenuti ad acquistare queste piuttosto che altre prestazioni sanitarie, non ha che da richiederle nelle dovute maniere. Oppure negli incontri collegiali (il prossimo sarà il 30 settembre) con tutte le associazioni che curano gli interessi dei privati, in quell'occasione, se ci viene chiesto, verrà data questa informativa. Che tra l'altro è pronta dal 21 luglio".