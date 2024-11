Nel nuovo appuntamento con la rubrica di medicina di LaC Tv, il medico tricologo Antonio Soverina spiega come prendersi cura dei capelli e quando è necessario rivolgersi allo specialista

La salute dei capelli, è questo il tema della nuova puntata di LaC Salute in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19. Ospite della puntata odierna il medico tricologo Antonio Soverina che, intervistato da Rossella Galati, spiega come prendersi cura dei capelli. Lo specialista, partendo dal ciclo vitale dei capelli, si sofferma sulle principali cause che ne provocano la caduta. La facilità di accesso oggi alle informazioni offerte dal mondo virtuale ha inoltre generato un frequente uso di rimedi anticaduta fai da te che lo specialista sconsiglia, offrendo al contrario i giusti consigli per una cura corretta ed uno stile di vita sano, equilibrato e che faccia bene anche alla salute dei capelli. Per domande e suggerimenti è possibile scrivere a salute@lactv.it.