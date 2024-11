Presentato alla Camera di Commercio pitagorica il progetto della Lilt incentrato su sport e prevenzione. Si camminerà da Pizzo a Crotone

Presentato presso la Camera di Commercio di Crotone il progetto “Calabria Lilt Road, Fitwalking coast to coast”. Dal 20 al 25 aprile, sette fitwalker percorreranno a passo di fitwalking i 140 chilometri, coast to coast, che uniscono il Tirreno allo Ionio.

Il progetto, promosso dalla sezione provinciale di Crotone della Lilt, in collaborazione con Camera di Commercio di Crotone, Confcommercio Crotone e Fitwalking nazionale dei fratelli Giorgio e Maurizio Damilano, interesserà numerosi territori: Pizzo, Maida, Squillace lido, Cropani marina, Le Castella e Crotone. Le sette istruttrici che compiranno l'impresa sono: Giuliana Spagnolo, Maria Novella Luciani, Luisella Oberto, Amalia Colombo, Caterina Giofrè, Elena Massoglia, Maria Stella Riggio. Un gruppo di donne coeso e determinato, rappresentativo dell'Italia, per compiere questa missione si sono mobilitate da Calabria, Piemonte, Lazio, Toscana, Lombardia.

«Un'impresa sportiva, a passo di fitwalking, la camminata veloce inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damilano - ha dichiarato Damiano Falco, presidente della sezione provinciale di Crotone della Lilt - dall'alto valore sociale, sposando la missione della Lilt, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, portando in giro nelle varie tappe incontrate il messaggio della prevenzione oncologica».

Un viaggio a piedi nella Calabria più autentica, tra città e strade per promuovere la lotta ai tumori e i corretti stili di vita. Inoltre, a ogni tappa sarà abbinato un prodotto salutare legato a quel territorio: Pizzo la cipolla rossa, Maida grano, Squillace peperoncino, Cropani funghi, Le Castella finocchio, Crotone arancia moro crotonese.