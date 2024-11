Ritornerà presto in funzione l'ambulatorio di Gastroenterologia chiuso da ieri per la mancanza di un infermiere. Il commissario straordinario dell'Asp, Cinzia Bettelini, ed il responsabile delle risorse umane, Magnelli, hanno emesso nelle scorse ore la disposizione di servizio per assegnare la risorsa umana necessaria a garantire la continuità di un servizio essenziale non solo per i pazienti ma anche per i degenti e le emergenze del pronto soccorso.



Passerà comunque del tempo prima che l'ambulatorio riprenda il suo lavoro ordinario: le stime parlano di un periodo che andrà da una settimana ai dieci giorni. Perchè benchè la disposizione sia con effetto immediato serviranno i tempi tecnici e burocratici per la presa in carico del nuovo dipendente e l'allineamento con la struttura ospedaliera. Ma l'emergenza denunciata ieri dal mondo delle associazioni e che si poteva evitare - alla luce anche delle tre missive che il dirigente dell’unità operativa complessa, Giuseppe Varcasia, aveva inviato tra agosto e novembre ai vertici dell'azienda sanitaria prevedendo lo stallo in vista dei pensionamenti in atto a dicembre tra il personale - potrebbe essere superata in tempi rapidi.