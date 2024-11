Nella giornata di ieri completato il trasferimento dei pazienti dell'unità coronarica nella recovery room che consentirà di reperire nuovi spazi per la cura delle patologie connesse al coronavirus

La macchina organizzativa si è messa in moto al policlinico universitario di Catanzaro. Dopo la delibera firmata nel pomeriggio dello scorso 23 dicembre il commissario straordinario, Giuseppe Giuliano, ha dato disposizioni sulla riorganizzazione interna dei posti letto di terapia intensiva ordinaria che consentiranno così di reperire nuovi spazi da destinare alla cura delle patologie connesse al covid.

Posti letto covid

Entro 96 ore a partire da oggi, infatti, i posti letto di terapia intensiva covid dovranno passare dagli attuali 6 a 14 e sarà attivata la nuova terapia intensiva cardiochirurgica dotata di 6 posti letto. In un sol colpo si garantirà così assistenza ordinaria e si implementerà la dotazione di degenze per la lotta al covid.

Trasferimento dei pazienti

Già nella giornata di ieri è stato completato infatti il trasferimento dei pazienti dell'unità di terapia intensiva coronarica nella recovery room, spazio adiacente alle sale operatorie e dotato di ogni attrezzatura e personale medico e infermieristico. Un passaggio obbligato per consentire il reperimento di nuovi spazi da destinare ai pazienti covid. Questa mattina, inoltre, sono stati avviati i lavori di adeguamento che entro 96 ore dovrebbero condurre all'implementazione della Rianimazione covid. Oggi sono solo 6 i posti letto disponibili ma al termine delle operazioni diventeranno 14.

Nuovi posti letto covid

Conclusa infatti la creazione dei percorsi sporco/pulito la terapia intensiva covid verrà trasferita negli spazi fino a ieri occupati dalla terapia intensiva coronarica, la dotazione potrà contare su un numero di posti letto notevolmente superiore: 11 ricavati dall'unità di terapia intensiva coronarica oltre ai 3 della cardiochirurgia.

Conto alla rovescia

La deadline è fissata entro 96 ore a partire da oggi entro cui si dovranno completare i lavori di adeguamento sia per i 14 posti letto covid sia per la creazione di una nuova terapia intensiva cardiochirurgica dotata di 6 posti letto ma che potrà contare in futuro di un incremento di ulteriori 3.