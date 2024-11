Il seminario rappresenta un' opportunità rilevante di aggiornamento organico e continuativo per il personale medico e infermieristico, e per i farmacisti e biologi ospedalieri della regione Calabria

E’ stato presentato ieri mattina nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro, il programma scientifico del IX° Corso di formazione in Ematologia ed Oncologia curato dal dottore Stefano Molica, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, che prenderà il via questo giovedì presso la Casa delle Culture.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, inoltre, il presidente dell’Ente intermedio Enzo Bruno, il vicesindaco del capoluogo, Gabriella Celestino, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Perri, il direttore generale dell’Aopc, Giuseppe Panella, il diretto sanitario del presidio Ciaccio di Catanzaro, Maria Antonietta Greco e il coordinatore infermieristico ematologia f.f., Ornella Rania.

Tema dell’edizione 2016: “Il valore delle cure in Ematologia ed Oncologia”. Il rapporto, dunque, tra il valore finanziario e il valore qualitativo che verrà ampiamente approfondito sotto diverse prospettive dalla rosa di illustri opinion leader e panel di esperti di fama nazionale ed internazionale che si alterneranno in qualità di relatori nei giorni del 17, 18 e 26 novembre.

Durante l’incontro con i giornalisti, il dottore Molica ha ricordato le finalità del corso di formazione che, giunto al nono anno, si propone di fornire un ulteriore aggiornamento sulla gestione clinico-terapeutica delle principali patologie oncologiche ed ematologiche, riferito ai recenti meeting internazionali dell’Eha (European Hematology Association) e dell’Asco (American Society Clinical Oncology): «Il significato della parola valore in sanità non si può esaurire con la sola definizione del costo del farmaco – ha specificato il dottore Stefano Molica – Ha un solo valore il nostro servizio Sanitario e i processi di innovazione scientifica e organizzativa che lo caratterizzano. Come, hanno valore poi i criteri di appropriatezza con cui i nuovi farmaci biotecnologici sono prescritti».

Secondo la Legge di stabilità 2017 si prevede la creazione di un Fondo per i farmaci oncologici innovativi con una dotazione finanziaria di ben 500mln di euro: «Lo scenario nel quale ci muoviamo è uno scenario che va costantemente modificandosi. – ha in ultimo dichiarato il coordinatore dell’evento scientifico – se si tiene conto che il costo per farmaci oncologici, così come indicato dall’Aifa per quest’ultimo anno è di ben 4 mila milioni di euro per quanto riguarda l’intera spesa in termini di terapia oncologica. Ciò è dovuto anche all’età media dei pazienti che si sta allungando (65 anni), e al costo medio di una terapia oncologica che dalla fine degli anni ’90 ad oggi è passata dai 4mila euro agli oltre 40mila euro».

Il Corso di Oncologia ed Ematologia rappresenta ancora una volta una opportunità rilevante di aggiornamento organico e continuativo per il personale medico e infermieristico, e per i farmacisti e biologi ospedalieri della regione Calabria.

