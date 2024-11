Un appuntamento fisso che si ripete di anno in anno e che ha lo scopo di allievare la permanenza in ospedale di bambini affetti da patologie oncologiche. Il Natale non è Natale nei reparti di Oncologia Pediatrica dell'ospedale Pugliese-Ciaccio se non allietato dalla presenza di associazioni di volontariato che con doni e canti cercano di rendere meno penoso un luogo di certo accogliente ma poco consono alle vacanze natalizie.



Anche quest'anno l'associazione di volontariato "Seguimi con il cuore" ha organizzato una giornata all'insegna della spenzieratezza nei reparti di Oncologia Pediatrica, Pediatria e Geriatria, consegnando doni e cioccolatini con un sottofondo musicale.

Luana Costa