Hanno avuto inizio questa mattina a Catanzaro le prove orali per i concorsi indetti dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e che, nel giro di breve tempo, dovrebbero condurre all'assunzione di un buon numero di operatori sociosanitari e infermieri. Le procedure concorsuali, dopo varie sospensioni e annullamenti, sono proseguite questa mattina al campus di Germaneto dove alla fine dello scorso mese si erano già tenute le prove scritte.



Nella sessione mattutina era previsto il colloquio orale degli aspiranti operatori socisanitaro. In 33 sono stati convocati e tutti i candidati sono poi risultati ammessi. Si proseguirà ancora nel pomeriggio, e fino a giovedì, per esaminare i 229 candidati che avevano superato i test scritti. Una nuova sessione, questa volta riservata agli aspiranti infermieri, è in programma per lunedì 25 febbraio, in cui dovranno essere esaminati i 204 candidati che avevano superato le prove scritte e pratiche. All'esito delle procedure si procederà a redigere la graduatoria definitiva, utile ai fini delle assunzioni.

