Sono state definitivamente annullate le due prove preselettive propedeutiche all'assunzione di diciotto infermieri e trenta operatori sociosanitari indette dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.Dopo la lunga serie di presunte irregolarità denunciate alla stampa dai partecipanti ai due concorsi, il direttore generale, Giuseppe Panella, ha avviato un'indagine interna per capire se vi fossero state delle falle nel sistema di controllo e di organizzazione delle cinque giornate di prove, gestito da una società esterna: la C&S.

Proprio questa mattina è stata pubblicata la determina vergata dal dg con cui si annullano entrambe le procedure. Nel documento si legge: «La correzione degli elaborati è stata eseguita, dalla società affidataria, senza che fosse presente una rappresentanza dei candidati, come invece espressamente previsto dalle disposizioni né dai verbali di gara risulta alcunché relativamente alla correzione degli elaborati, con ciò mancando, in atti, la certificazione, da parte dell’organo aziendale posto a presidio della procedura di gara, in ordine alle operazioni concretamente eseguite.L’elenco anonimo riportante, per ciascun candidato, il codice a barre, la stringa delle risposte, le risposte esatte, quelle errate ed omesse nonché il punteggio grezzo, necessariamente preliminare all’abbinamento degli elaborati con le anagrafiche dei candidati, non risulta siglato, come invece espressamente previsto, dagli organi dell’azienda e da una rappresentanza dei candidati». Tali irregolarità hanno inficiato le prove «l’anonimato e la trasparenza delle operazioni concorsuali, determinano un vulnus insanabile della procedura». Per tale ragione i vertici aziendali hanno annullato entrambe le prove.

Luana Costa

