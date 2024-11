Il reparto di dialisi dell’ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro verrà potenziato con un terzo turno stabile ed il day hospital e gli ambulatori della nefrologia non saranno coinvolti nella rimodulazione aziendale. Questa la sola ed importante rassicurazione che il dirigente generale facente funzioni del nosocomio catanzarese Antonio Mantella ha dato questa mattina al vice segretario dell’Associazione nazionale nefropatici, dializzati e trapiantati, Aned, Pasquale Scarmozzino, nel corso di un incontro richiesto dopo l’allarme sollevato sulla possibile chiusura dell’ambulatorio.

La nefrologia, però, non sarà esclusa dalla riduzione dei posti letto e dagli accorpamenti con altri reparti che sta interessando tutta la struttura aziendale per garantire prestazioni in sicurezza a seguito del mancato rinnovo dei 170 precari, tra medici, infermieri, oss e tecnici. Fatta eccezione per l’area delle emergenze-urgenze, come pronto soccorso, rianimazione e cardiologia, saranno coinvolti tutti i reparti.

Si è detto «relativamente soddisfatto» Scarmozzino al termine dell’incontro: «L’ambulatorio ed il day hospital di nefrologia non chiuderà e la riduzione riguarderà solo due posti letto su otto presenti. Con molta probabilità il reparto sarà accorpato con geriatria che, a sua volta, ne perderà circa 4 rispetto ai 15 attuali. Tagli che purtroppo sono stati fatti a causa della mancanza di personale, una criticità che porteremo ai tavoli nazionali».

Si scrive “ristrutturazione aziendale”, si legge “diminuzione dei servizi”. L’ospedale Pugliese è dunque nel caos. In queste ore sono in corso riunioni tra i vertici dell’Azienda ospedaliera per limitare la riduzione delle prestazioni.

«Se non ci sarà data la possibilità di mantenere il personale – ha spiegato il Dg Mantella - l’assetto organizzativo dovrà essere ovviamente e fortemente ristrutturato. La nuova riorganizzazione sarà sottoposta alla struttura commissariale ed oggetto di un’approvazione nella settimana prossima».