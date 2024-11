Sono stati resi noti i nomi dei professionisti ritenuti idonei a partecipare ai due concorsi. Nelle graduatorie anche gli attuali due facenti funzioni

Vanno avanti gli ultimi due concorsi indetti dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Le ultime due procedure sono state avviate per individuare i direttori dei reparti di Odontoiatria e Stomatologia e per quello di Neurologia, finora retti da due facenti funnzioni. Nella prima unità operativa ricopre “temporaneamente” il ruolo di primario il dottor Romeo Carnevali mentre alla guida della Neurologia vi è posto da tempo il dottor Umberto Cannistrà. Entrambi risultano tra i partecipanti e gli ammessi al concorso che adesso si snoderà in un primo step di valutazione dei curricula e in colloquio orale sostenuto davanti alla commissione giudicatrice.

Odontoiatria e Stomatologia

I candidati ammessi al concorso di primario di Odonotoiatria e Stomatologia sono: Caterina Capone della provincia di Caserta, Vittorio Caporale di Bari, Romeo Carnevali di Piombino, Valerio D'Andrea di Roma, Salvatore De Filippo di Catanzaro, Gianni Di Girolamo di Pescara, Cataldino Ianni di Catanzaro, Antonella Lopez di Cosenza, Bruno Renato Salerno di Serra San Bruno.

Neurologia

I candidati ammessi al concorso per individuare il primario di Neurologia sono: Francesco Bono di Taurianova, Domenico Bosco di Vibo Valentia, Umberto Cannistrà di Catanzaro, Giovanni Frontera di Catanzaro, Emilio Le Piane di Catanzaro e Antonio Siniscalchi di Cosenza.

Luana Costa