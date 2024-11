L’unità è stata pensata per rispondere agli stringenti requisiti fissati dalla Comunità europea e sarà da oggi struttura per la validazione biologica a livello regionale

Sono stati inaugurati questa mattina nell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro i nuovi locali del servizio Immunotrasfusionale regionale. I lavori si sono resi necessari a seguito dell’introduzione a livello ministeriale dei nuovi requisiti strutturali, tecnologi e organizzativi a cui ogni struttura sanitaria di tal genere deve adeguarsi uniformandosi ai dettati europei di efficienza e promozione degli aspetti legati alla sicurezza della donazione e della trasfusione del sangue.

Servizio regionale

Nel presidio ospedaliero catanzarese convergono infatti le provette provenienti non solo dai presidi spoke territoriali ma anche dai centri hub di Cosenza e Reggio Calabria. Nell’unità operativa catanzarese il plasma viene così sottoposto a validazione e qualificazione. I locali costituiti da due aree contano su una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati. “Una struttura che non ha eguali sull’intero territorio nazionale” ha dichiarato il direttore generale dell’azienda Giuseppe Panella. All’inaugurazione ha partecipato anche l’ex dg Elga Rizzo, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il presidente della Provincia Enzo Bruno e il delegato regionale alle materie sanitarie Franco Pacenza.

Traguardi

“Quello di oggi rappresenta un importante traguardo non solo per l’azienda ospedaliera che ho il piacere di dirigere – ha aggiunto Panella – ma per l’intera sanità calabrese. La nuova Soc di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale da oggi anche centro regionale di qualificazione biologica in linea con gli standard europei vuole essere un valore aggiunto per la città e per l’intera regione”.

