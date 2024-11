Via libera alle assunzioni all'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Proprio questo pomeriggio il management ha deliberato l'assunzione di trenta operatori sociosanitari. Il personale verrà pescato dalla graduatoria già pubblicata all'esito del concorso che si è svolto alla fine di gennaio al campus di Germaneto. Si tratta delle procedure concorsuali finite nell'occhio del ciclone mediatico, sospese e poi annullate. Ancora adesso sui due concorsi pesano denunce e esposti presentati da alcuni candidati esclusi. Le assunzioni contribuiranno a rafforzare gli scarni organici dell'azienda e si attende nei prossimi giorni il via libera per gli infermieri.

Nel frattempo hanno fatto sentire la propria voce i candidati risultati vincitori del concorso chiedendo di stoppare le polemiche che ormai da troppo tempo infuriano sui due concorsi. «Le procedure sono state espletate nel massimo della trasparenza - ci ha tenuto a precisare un gruppo di operatori sociosanitari - e nessuno, allo stato, è in grado di stabilire se vi siano state irregolarità. Invitiamo, pertanto, ad abbassare i toni e a non alimentare polemiche contro chi con sacrificio è riuscito ad essere ammesso. Comprendiamo l'amarezza di chi purtroppo non ce l'ha fatta ma questo non può rappresentare un giusto motivo per attaccare anche pubblicamente i vincitori del concorso».

Luana Costa