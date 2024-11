Nuovo bollettino della Regione Calabria in merito all’emergenza sanitaria coronavirus. I dati sono forniti da dipartimento regionale Tutela della salute. Ad oggi sono stati effettuati 1434 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 129 (+15 rispetto a ieri). I test negativi sono invece 1305.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 10 in reparto; 3 in rianimazione; 13 in isolamento domiciliare

Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 15 in reparto; 4 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare

Crotone: 4 in reparto; 15 in isolamento domiciliare





I soggetti in quarantena volontaria sono 4996, così distribuiti:





Cosenza: 1250

Crotone: 327

Catanzaro: 471

Vibo Valentia: 587

Reggio Calabria: 2361

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8908.



Il decreto Cura Italia

Intanto oggi è entrato in vigore il decreto Cura Italia per l’emergenza coronavirus e tra i vari sussidi a supporto dell’economia il governo ha messo a disposizione un bonus 600 euro per i lavoratori.

Il sussidio al momento resta valido una tantum e per il mese di marzo 2020 per cercare di permettere a tutti coloro che in questo momento non stanno lavorando di sopperire alle spese che comunque ci sono da pagare. Quanto contenuto nel decreto Cura Italia è rivolto ad autonomi, i titolari di partita Iva, professionisti, free lance, artigiani, commercianti, dipendenti stagionali, agricoli, dello spettacolo e del turismo.