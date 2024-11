Dalla preoccupazione di uscire di casa per fare terapia a quella legata alla mancanza di forme di supporto e allenamento muscolare. Sono tanti in questo momento i dubbi e gli interrogativi dei malati di sclerosi multipla. A loro si rivolge l’Aism di Catanzaro che, pur avendo dovuto chiudere le proprio sedi per le norme anti Covid, continua ad essere operativa e presente per dare informazioni e sostegno a tutti coloro che ne abbiamo bisogno.

Dai video per fare ginnastica e logopedia a distanza, alla consulenza psicologica, passando per l’assistenza legale l’associazione italiana sclerosi multipla continua a portare avanti le sue attività. D’altronde l’Aism si è sempre distinta per l’alto livello di socialità e di inclusione portato avanti.

Una vera e propria famiglia, guidata nella provincia di Catanzaro da Angela Gaetano, costituita da persone di ogni età, pronte a mettersi in gioco, a combattere i problemi fisici e psicologici legati alla malattia e a farlo senza chiudersi tra quattro mura.

Dalle passeggiate alla scoperta dei quartieri ai corsi di trucco per dare una spallata alla depressione, fino agli incontri con esperti di vario tipo, l’Aism si è sempre distinta per attivismo. Tra le preoccupazioni delle persone con Sm i piani terapeutici da seguire, l’impossibilità di curarsi nella sedi abituali che sono spesso fuori regione, dubbi sulle medicine.

Ora, seppur a distanza, vuole continuare ad esserci. Ecco i servizi che rimangono attivi. Lo Sportello Aism opera da lunedi a venerdi ore 09:30-11.30/ 16:00-18:00 ai numeri 0968/436720 - 3371179652 – 3334089558. Il supporto psicologico per persone con Sm, caregiver e familiari con lo psicologo Domenico Mauro è attivo mercoledi dalle 15:30-16:30 (Supporto Psicologico Individuale) e Mercoledi ore 16:30-17:30 (Gruppo di Ascolto tramite Skype).

Venerdì, invece, dalle 17:30-18:30 la psicologa Aida Rizzo fa supporto psicologico Individuale. Attivo anche il supporto legale con l’avvocato Gianluca Calfa giovedì ore 16:30-17:30.