Le notizie del giorno dalla provincia di Cosenza, in relazione alla emergenza Covid-19, sono due. Entrambe positive.

Donna dimessa dall’ospedale

La prima riguarda la guarigione di una donna 40enne di San Lucido. Era ricoverata dal 16 marzo nell’unità operativa di malattie infettive. Adesso è risultata negativa al tampone ed è stata dimessa. Un segnale di speranza per il piccolo borgo tirrenico, dichiarato zona rossa con ordinanza della presidente della Regione, dove attualmente si registra ancora un alto dato di persone affette dal coronavirus: 33 delle quali due ricoverate a Cetraro e una a Cosenza.

Cura sperimentale

L’altra nota incoraggiante è l’avvio di una nuova terapia sperimentata per la prima volta dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, i cui risultati inducono all’ottimismo, tanto che nei prossimi giorni sarà applicata in tutta la Calabria.

Lieve incremento

Cresce il numero dei ricoveri, ma si tratta di un lieve incremento. I cosentini costretti alle cure ospedaliere sono 54, così distribuiti: 19 nell’Unità operativa di malattie infettive, 14 nell’attigua pneumologia, due in rianimazione, sette al Covid di Rogliano, due alla pneumologia di Castrovillari, cinque al Covid di Cetraro. Ci sono poi due persone in attesa di essere collocate in reparto, due al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e una, sempre a Catanzaro, ma al Mater Domini, in terapia intensiva.

Oltre cento in isolamento domiciliare

Ci sono poi 106 persone positive al tampone, con sintomi lievi o completamente asintomatiche. Stanno osservando la quarantena domiciliare con sorveglianza attiva. Al termine del periodo di 14 giorni verranno sottoposte nuovamente a tampone per verificarne la guarigione.

La situazione comune per comune

Cosenza 4 ricoverati, 7 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato

Corigliano-Rossano 12 ricoverati, 9 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 2 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 19 in isolamento domiciliare

Cariati 3 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 1 ricoverato

Mangone 1 in isolamento domiciliare

Marzi 2 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Oriolo 1 ricoverato

Paola 2 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 7 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare

San Lucido 3 ricoverati, 30 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 1 ricoverato

Santo Stefano di Rogliano 2 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare