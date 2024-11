La Regione Calabria valuta test per rilevare la presenza del coronavirus anche agli asintomatici. Lo conferma la governatrice Jole Santelli che spiega: «Fino ad ora, in Calabria, abbiamo effettuato 8400 tamponi, uno ogni 225 cittadini. L'obiettivo è arrivare ad uno ogni 100. Con i prossimi che invieranno, intensificheremo ancora il lavoro per cercare di coprire con lo screening tutta la popolazione».

In relazione ai controlli sulla diffusione del Covid-19 in Calabria: «Stiamo valutando anche - ha aggiunto la presidente della Regione in un video postato sulla sua pagina facebook - i test veloci che ci consentirebbero di ottenere numeri maggiori e comprendere l'evoluzione e soprattutto l'evoluzione dei cosiddetti asintomatici».