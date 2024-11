Rosse anche Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Marche. Il resto della Penisola è colorato in giallo. L'unica regione italiana a bassa incidenza, in verde, è il Molise

Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Marche e Calabria virano al rosso nella mappa aggiornata sull'incidenza da Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'unica regione italiana a bassa incidenza, in verde, è il Molise. Il resto della Penisola è colorato in giallo. In rosso scuro paesi del Benelux (Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo)l'Irlanda e buona parte dell'Europa centro orientale.

A fornire il quadro sulla pandemia in Italia nelle scorse ore ci ha pensato il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana 3-9 novembre, rispetto alla precedente. In base al rapporto: crescono del 37,7% i nuovi casi settimanali di Covid-19, del 14,8% i ricoveri in ospedale e del 9,4% le terapie intensive. Mentre gli attualmente positivi superano quota 100.000. Crollano del 75% le prime dosi del vaccino.