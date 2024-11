È stato lo stesso primo cittadino, Sergio Abramo, insieme agli agenti della Municipale, a recarsi nell’ospedale per verificare le criticità lamentate dai cittadini

È in corso, dalle prime ore di stamani, l’attività ispettiva della Polizia Locale disposta dal sindaco Abramo per verificare le criticità lamentate dai cittadini e dalla stampa sulla funzionalità del Pronto soccorso del “Pugliese”. E’ stato lo stesso primo cittadino, accompagnato dal vicecomandante del Corpo, il colonnello Cardamone, e da tre agenti, a recarsi al Pronto Soccorso del “Pugliese”. L’attività ispettiva è stata ordinata dal sindaco con i poteri conferitigli dalla legge in materia sanitaria, con particolare riferimento alle emergenze e in presenza di concreti rischi per la salute dei cittadini e per l’ordine pubblico.



Il sindaco, prima di lasciare l’ospedale, ha parlato con gli operatori sanitari e con alcuni utenti per ottenere informazioni sulle criticità segnalate. Il lavoro della Polizia locale sta proseguendo e sarà sintetizzato in un rapporto che sarà consegnato al sindaco nei prossimi giorni.

Abramo ha detto che i problemi legati alla carenza di personale medico e infermieristico, nonché all’inadeguatezza degli spazi destinati al pronto soccorso, saranno oggetto di ulteriori provvedimenti e iniziative.