Al via dall’8 ottobre il percorso promosso da Psiko Ambiente Regeneration. Psicologia, nutrizione e mindfulness si intrecciano in cinque appuntamenti per comprendere fame, emozioni e abitudini alimentari, superando il senso di colpa e le rigidità legate al cibo

Al via dall’8 ottobre un ciclo di cinque incontri dedicati al cibo e alla consapevolezza alimentare.

Il percorso, promosso a Crotone dall’associazione Psiko Ambiente Regeneration, nasce dall’incontro tra competenze nutrizionali e psicologiche e vuole offrire ai partecipanti uno spazio in cui comprendere meglio le proprie abitudini, riconoscere i segnali del corpo e acquisire strumenti utili per affrontare il rapporto con l’alimentazione in modo più sereno e flessibile.

A condurre gli incontri saranno la dottoressa Ilaria Greco, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Rosa Maria Minniti, biologa nutrizionista.

Un approccio che unisce corpo, mente ed emozioni

Il progetto parte da una considerazione semplice: il modo in cui ci rapportiamo al cibo non riguarda soltanto ciò che mettiamo nel piatto. Abitudini, pensieri, emozioni, stress e convinzioni personali possono infatti influenzare il comportamento alimentare.

Per questo “Oltre la Dieta” propone un approccio integrato che combina educazione alimentare, psicologia e mindfulness, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e una relazione più equilibrata con il cibo.

Durante gli incontri si parlerà, tra gli altri temi, di fame e sazietà, alimentazione emotiva, senso di colpa, perfezionismo, rigidità alimentare, convivialità e gestione delle situazioni quotidiane che possono mettere alla prova il proprio equilibrio.

La mindfulness accompagnerà trasversalmente il percorso attraverso esercizi di respirazione, ascolto delle sensazioni corporee, osservazione di pensieri ed emozioni e pratiche di mindful eating.

Cinque incontri, cinque tappe

Il programma si svilupperà attraverso cinque appuntamenti quindicinali, della durata di 90 minuti ciascuno.

8 ottobre – Il mio rapporto con il cibo: storia personale, convinzioni, restrizione alimentare, senso di colpa e meccanismo del “tutto o niente”.

– Il mio rapporto con il cibo: storia personale, convinzioni, restrizione alimentare, senso di colpa e meccanismo del “tutto o niente”. 22 ottobre – Ascoltare il corpo: riconoscere fame e sazietà distinguendo i segnali corporei dagli automatismi e dagli stimoli esterni.

– Ascoltare il corpo: riconoscere fame e sazietà distinguendo i segnali corporei dagli automatismi e dagli stimoli esterni. 5 novembre – Emozioni e cibo: comprendere il legame tra alimentazione, stress, noia, tristezza, rabbia e altri bisogni emotivi.

– Emozioni e cibo: comprendere il legame tra alimentazione, stress, noia, tristezza, rabbia e altri bisogni emotivi. 19 novembre – Oltre il senso di colpa: affrontare il rapporto con i cibi “buoni” e “cattivi”, il perfezionismo alimentare e la convivialità.

– Oltre il senso di colpa: affrontare il rapporto con i cibi “buoni” e “cattivi”, il perfezionismo alimentare e la convivialità. 3 dicembre – Costruire il proprio equilibrio: sviluppare uno stile di vita realistico e sostenibile, portando nella quotidianità gli strumenti acquisiti.

Ogni incontro alternerà momenti di accoglienza e ascolto, approfondimenti psicoeducativi, confronto tra i partecipanti, pratiche di mindfulness ed esercizi concreti da sperimentare nella vita quotidiana.

Al termine di ciascun appuntamento verrà inoltre consegnata una scheda pratica con la sintesi dei contenuti affrontati, uno spunto di riflessione e una proposta di esercizio da mettere in pratica durante la settimana.