Hospice, oltre la degenza. Si è parlato di questo con Francesca Dalmastri, medico palliativista, responsabile del Sant’Andrea Hospice, nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica di LaC Tv in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00. Una puntata interamente dedicata al delicato tema delle cure palliative e all'importanza di mettere al centro la persona con la sua dignità. 2 cittadini su 3 infatti non conoscono ancora questo genere di cure rivolte alle persone affette da patologie evolutive irreversibili per le quali non esistono trattamenti risolutivi.



La responsabile della struttura in provincia di Catanzaro, in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, ha spiegato qual è la vita nell'hospice e come il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale. Un sostegno rivolto anche ai familiari, parte integrante del percorso di cura. Nel corso della trasmissione, curata da Rossella Galati, toccante è stata la testimonianza di Santina, tra gli ospiti della struttura di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, che ogni giorno riceve amore e attenzione dall'equipe della dottoressa Dalmastri e dalla sua famiglia.