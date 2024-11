«Se fino a dieci anni fa, i pazienti diabetici andavano fuori regione per essere curati, oggi, grazie al lavoro della rete diabetologia pediatrica, siamo in grado di seguirli nel migliore dei modi». Felice Citriniti e Franco Mammì, ospiti di LaC salute, vanno orgogliosi dei risultati raggiunti sul territorio calabrese

«Ai bambini diabetici diamo tutto il sostegno e le cure necessarie. Se fino a dieci anni fa, i pazienti diabetici andavano fuori regione per essere seguiti, in Calabria, grazie al lavoro della rete diabetologia pediatrica calabrese, siamo in grado di curarli e seguirli nel migliore dei modi». Felice Citriniti e Franco Mammì, ospiti di LaC salute, vanno orgogliosi dei risultati raggiunti sul territorio calabrese: «I piccoli pazienti devono essere curati in loco, ne va del loro benessere psicofisico e dei genitori». Solo a Catanzaro, nell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, dove presta servizio Felice Citriniti, sono gestiti 150 bambini affetti dalla malattia.

«Negli ultimi anni l’incidenza della malattia nei bambini è andata via via aumentando. Che si tratti di predisposizione genetica o di stili di vita sbagliati, è indubbio che nei bambini, il diabete, sia una malattia sempre più presente ».

Una patologia che tocca da vicino i piccoli e le loro famiglie che devono imparare a gestire la malattia: «Va istituito un team composto da diabetologo pediatrico, infermiere, psicologo e nutrizionista che sostenga le famiglie nella gestione della malattia». Accanto alle famiglie deve esserci anche la scuola. La conoscenza della malattia è fondamentale: «Tutti sono chiamati in causa per il bene dei bambini. Non possono arrivare in ospedale in condizioni di urgenza perché non si conosce la patologia. Oggi, seppur con minore frequenza, ancora capita. Noi però continuiamo a batterci con campagne di sensibilizzazione e informazione sulla malattia. Solo così possiamo trattare i piccoli pazienti dalla comparsa dei primi sintomi».