Il neo deputato: «È tempo che il presidente della Regione si assuma le responsabilità politiche che gli competono»

Con una nota formale indirizzata al governatore Oliverio, il neo deputato M5S, Giuseppe D’Ippolito, ha chiesto un incontro per il rilancio degli ospedali di Lamezia Terme e Soveria Mannelli, di concerto con i comitati civici interessati alla questione.

Secondo D’Ippolito, «è tempo che il presidente della Regione si assuma le responsabilità politiche che gli competono, non potendo più rinviarsi interventi diretti, in considerazione dei disagi e disservizi sanitari che i territori di Lamezia Terme e Soveria Mannelli subiscono da tempo».

Il deputato ha chiesto «risposte politiche immediate e concrete», puntando il dito contro «l'integrazione tra le aziende Pugliese-Ciaccio e Mater Domini» che porterebbe la Regione Calabria a dare «al policlinico universitario catanzarese circa 10milioni all'anno in più del dovuto e contro le norme di legge, con la complicità dei governi nazionale e regionale».

«Al di là – ha concluso D'Ippolito - dei colori e dei posizionamenti della politica, è arrivato il momento per invertire la rotta sulla gestione dei servizi sanitari pubblici. Andrò da Oliverio, se non farà l'errore di ignorare la mia richiesta, per ribadire che la politica deve attivarsi adesso. Con lo stesso obiettivo, chiederò anche un incontro con il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto».