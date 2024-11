La donazione del sangue è un semplice atto di generosità che può salvare vite umane. Ed è pertanto indispensabile che vi siano continuamente donatori che diano una possibilità di sopravvivenza ai tanti pazienti che necessitano di trasfusioni. L’impegno dell’Avis per incentivare la cultura della donazione è costante.

A scendere in campo, al fianco dell’Associazione, il Comando regionale della Guardia di Finanza che ha siglato con l’Avis un protocollo d’intesa per la raccolta di sangue, per la realizzazione di incontri formativi sulle problematiche ematiche e per l’organizzazione di convegni sugli aspetti sanitari e sociali della donazione.

«Noi siamo sempre molto vicini – ha detto il Generale Fabio Contini, Comandante regionale della Guardia di Finanza della Calabria – alle società in cui operiamo e questa rappresenta una forma ulteriore di cooperazione e collaborazione che mi piace sottolineare perché dimostra una solidarietà che non è solamente una solidarietà economica, ma un impegno personale importante che tutti i finanziari della Calabria hanno preso».

Dati Calabria donazioni sangue

In Calabria i dati sulle donazioni del sangue sono estremamente positivi.

«Grazie a questo trend, già dal 2002, siamo in grado di garantire – ha spiegato Rocco Chiriano dell’Avis Calabria - l’autosufficienza di sangue e degli emocomponenti negli ospedali in tutta la Calabria. Inoltre, questa estate, abbiamo contribuito ad alleviare le criticità per mancanza di sacche di sangue, in Campania e nel Lazio».