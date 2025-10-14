VIDEO | Durata e qualità del sonno rappresentano un tema di crescente interesse per chi si occupa di salute pubblica. L’argomento sarà al centro della prossima puntata di LaC Salute, in onda sabato 18 ottobre

Le funzioni del sonno: tema di crescente interesse per chi si occupa di salute pubblica. E proprio al potere del sonno e ai suoi innumerevoli benefici è dedicato il nuovo libro del biologo Francesco Garritano.

È dedicato al potere del sonno il nuovo libro del biologo nutrizionista cosentino Francesco Garritano, in uscita a dicembre, scritto a quattro mani con la psicologa Nicoletta Carpinelli. Quantità e qualità del sonno rappresentano infatti un tema di crescente interesse per chi si occupa di salute pubblica, essendo un fattore fondamentale per la salute fisica e mentale di ogni individuo: «curando bene il sonno riusciamo veramente a vivere meglio, a raggiungere il famoso benessere. a raggiungere la famosa longevità, essere meno infiammati, perdere peso, perché sonno entra anche nel discorso del metabolismo, ed è una cosa che oggi purtroppo viene troppo trascurata».

Dormire bene per stare meglio dunque seguendo alcuni semplici regole: «oggi sono 13 milioni le persone che non dormono, ma secondo me c’è un sommerso molto alto quindi questo dato potrebbe essere addirittura moltiplicato per te. Bisogna cercare innanzitutto di mangiare bene, mangiare non troppo tardi, cercare di evitare alcune cose come gli alcolici, gli zuccheri, i cibi ultra processati, la caffeina per chi è un metabolizzatore lento della caffeina, cercando di insistere sull’igiene del sonno: non andare a letto troppo tardi, cerca di non stare davanti ai dispositivi a luce blu perché ci infastidiscono sia per quanto riguarda il rilascio della melatonina sia a livello delle onde elettromagnetiche che vanno a disturbare queste fasi del sonno».

Alimentazione, sport e sonno

Per Garritano un corretto stile di vita che comprenda anche una buona qualità del sonno è fondamentale per vivere bene e più a lungo. «Oggi sento sempre parlare di alimentazione e sport. Questi due pilastri vanno benissimo ma il sonno? Lo stress? Deve essere trattato anche l’intestino perché solo approcciando la persona a 360° la facciamo stare bene. Se ci concentriamo soltanto sui due pilastri si riesce a fare fino a un certo punto».

LaC Salute

E proprio al potere del sonno e ai suoi innumerevoli benefici sarà dedicata la nuova puntata di LaC Salute che andrà in onda sabato alle 13.00 su LaC Tv.