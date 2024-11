Nelle scorse settimane il reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, diretto dal Dott. Pasquale Fratto, e quello di Neurochirurgia, diretto dal Dott. Mauro Campello, hanno operato due pazienti complessi con doppia patologia cerebrale e cardiaca.



«Frequentemente è possibile riscontrare la compresenza di patologie a carico dell’albero vascolare intracranico (ad esempio angiomi, aneurismi) - spiegano dall'ospedale - e del cuore ed in tali casi è necessaria una stretta collaborazione fra le due specialità (coadiuvate ovviamente dai rispettivi team anestesiologici) in modo da realizzare per ciascun malato il trattamento migliore.

Per i pazienti si è proceduto in prima battuta all’intervento neurochirurgico, seguito a distanza di pochi giorni da quello cardiochirurgico. Entrambi sono stati dimessi in ottime condizioni senza deficit neurologici e con normale funzionalità cardiaca.



Esprime soddisfazione la Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria che sottolinea «l’elevato livello di offerta sanitaria raggiunto dalla struttura pubblica reggina, sede di tutte le specialità mediche e chirurgiche e Hub di II livello il quale dispone oggi di competenze e tecnologie d’avanguardia per trattare anche pazienti così complessi».