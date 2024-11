In Italia si procrea tardi e poco e la preservazione della fertilità diventa strategia per far nascere il futuro. Nella nuova puntata di LaC Salute, in onda sabato alle 14.30, faremo il punto della situazione dal Gatjc Fertility Center di Gioia Tauro, centro di procreazione medicalmente assistita, che dal 1991 ha contribuito alla nascita di circa 4 mila bambini in Calabria. La giornalista Rossella Galati incontrerà il direttore sanitario della struttura, Giacomo Tripodi, il direttore amministrativo Leona Cremonese ma anche embriologhe, ostetriche e rappresentanti del mondo della scuola e della cultura essendo l'infertilità un fenomeno sociale in crescita. Appuntamento su LaC tv canale 11 del digitale terrestre, 820 Sky e 411 TivuSat.