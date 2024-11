“Termalismo e patologie cutanee”, alle Terme di Galatro, lungo le pendici occidentali della catena delle serre calabresi, in provincia di Reggio Calabria, si è svolto l’open day dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione su psoriasi, dermatite atopica e altre affezioni cutanee, nonché sui benefici della Balneoterapia. Un’iniziativa significativa per il benessere delle persone. La conferenza di presentazione si è tenuta nella sala convegni delle Terme.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa 3 milioni di persone in Italia, con un impatto psicologico e sociale spesso sottovalutato.

Le Terme di Galatro promotrici di un’iniziativa di grande rilevanza per la salute e il benessere della comunità con un open day e una conferenza su “Termalismo e patologie cutanee”.

«Come di consueto oltre ad erogare cure termali dedichiamo attenzione alla prevenzione – spiega l’amministratore unico delle Terme di Galatro Domenico Lione -. I trattamenti che offriamo sono molto efficaci per curare le patologie in questione. È un’occasione importante per il proprio benessere».

Durante il convegno, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di prenotare consulti medici gratuiti, con esperti del settore, tra cui Edoardo Crifò Gasparro, specialista in dermatologia e venereologia.«Ci sono dati scientifici incoraggianti – sottolinea il professionista – che attestano il termalismo come un’alternativa terapeutica super valida rispetto alla classica terapia farmacologica».

Durante il convegno sono state, inoltre, presentate le migliori terapie termali disponibili, specificamente indicate per alleviare i sintomi di questa malattia insidiosa, con il contributo della direttrice sanitaria delle Terme di Galatro Concetta Delfino, la quale ha sottolineato i poteri benefici antinfiammatori e disinfettanti delle acque sulfuree e salso-iodiche delle terme.

L’incontro è stato introdotto dai saluti del Sindaco del Comune di Galatro Sandro Sorbara.

L’iniziativa delle Terme di Galatro, paradiso del benessere immerso nel verde, è un segno tangibile dell’impegno profuso dallo stabilimento per contribuire a migliorare la salute dei pazienti.