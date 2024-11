La notizia della possibile sospensione degli esami di gastroscopia all'ospedale di Praia a Mare a partire dal prossimo lunedì, data in esclusiva dal nostro network due giorni fa, ha suscitato molteplici reazioni, non solo tra i cittadini del comprensorio altotirrenico, anche tra i rappresentanti istituzionali.

L'intervento di Di Natale

Graziano Di Natale, fresco di rielezione al consiglio provinciale di Cosenza, ha fatto sapere che non starà con le mani in mano e tra meno di 48 ore si attiverà per scongiurare la momentanea sospensione del servizio. «Lunedì mattina sarò all’Asp di Cosenza per chiedere che vengano messe in moto, immediatamente, le procedure atte a risolvere questa incresciosa circostanza. La salute dei cittadini prima. Prima di tutto». Ha poi aggiunto: «Il servizio rappresenta una eccellenza per il nostro territorio ottimamente diretto dal dott. Antonio De Lio. Di fronte all’inerzia di chi si sarebbe dovuto adoperare a sostituire l’attrezzatura, sento il dovere di intervenire a tutela dei tantissimi cittadini del territorio che vedono nel dott. De Lio e nei suoi collaboratori preziosi punti di riferimento a cui rivolgersi per trovare le giuste e professionali risposte».

La vicenda

A novembre scorso, alcuni dirigenti avevano fatto richiesta all'azienda sanitaria Provinciale di Cosenza di comprare un nuovo gastroscopio, ormai obsoleto, o di farlo riparare dalla ditta incaricata, ma l'allora direttore generale Raffaele Mauro ha lasciato cadere nel vuoto le richieste d'aiuto. Cosicché lo strumento sarebbe diventato inutilizzabile e potenzialmente inaffidabile, al punto da costringere i medici del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva a optare per la momentanea sospensione degli esami diagnostici.