VIDEO | Il pediatra Davide Zicchinella, ospite di LaC Salute, spiega come agiscono e quanto sono sicuri i vaccini in età pediatrica. L'appello della mamma di una bimba immunodepressa: «Vaccinate i vostri figli»

Ricomincia la scuola e si ricomincia a parlare anche di vaccini. Il pediatra Davide Zicchinella, ospite di Rossella Galati nella nuova puntata di LaC Salute, spiega cosa sono, come agiscono e qual è la durata della protezione. Nel corso della trasmissione, che va in onda ogni mercoledì e venerdì su LaC tv canale 19 alle 13.30 e alle 20.00, lo specialista si è soffermato inoltre sulla sicurezza dei vaccini in età pediatrica e sull'importanza di garantire ai più piccoli un ambiente lontano da rischi. Significativo in tal senso l'appello di Carmen Sorrentino, mamma di Greta, una bimba di Cesaniti di 23 mesi immunodepressa. «Mi rivolgo a tutti i genitori, vaccinate i vostri figli. Per alcuni bambini un morbillo o una varicella potrebbero essere letali».