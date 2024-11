All'ospedale di Cetraro chiuso il reparto di Pediatria di notte. Sarà che è venerdì 13, o anche solo perché l'argomento è quello della martoriata sanità calabrese, ma la protesta in atto all'ospedale di Cetraro, porta un'altra amara sorpresa per le mamme della costa tirrenica cosentina. Il reparto di Pediatria rimarrà chiuso nelle ore notturne, dalle 20 alle 8. È quanto è trapelato pochi minuti fa nel reparto di Ginecologia dell'ospedale di Cetraro, mentre decine di donne, in dolce attesa e non, attendono l'arrivo del primario Angelo Cannizzaro. Da qualche ora, infatti, al nosocomio cetrarese è in atto una fervida protesta per chiedere l'attivazione del punto nascita, le cui attività sono state sospese ad agosto scorso, a seguito della tragedia che ha colpito la 36enne Santina Adamo.