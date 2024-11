«Chiederemo al governo di impugnare la legge della Calabria sull'azienda ospedaliera unica di Catanzaro, se il progetto fosse approvato per come proposto e in mancanza di un'adeguata programmazione del Consiglio regionale sui fabbisogni sanitari in rapporto ai costi pubblici». Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento Cinque Stelle Giuseppe d'Ippolito, Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Dalila Nesci, in seguito a un approfondimento svoltosi lunedì scorso al Ministero della Salute con il ministro Giulia Grillo, i commissari governativi Saverio Cotticelli e Thomas Schael e gli stessi parlamentari.

«L'ospedale di Lamezia Terme, per quanto convenuto con il ministro della Salute, non deve essere incluso in qualsivoglia disegno di fusione o incorporazione, poiché il presidio è fondamentale per il territorio, in Calabria baricentrico. Abbiamo concordato – aggiungono – che intanto i commissari riporteranno a norma l'entità del corrispettivo regionale al policlinico universitario catanzarese, dal 2012 superiore di circa 10 milioni all'anno rispetto a quanto consentito, peraltro a fronte della mancanza, nella stessa struttura, del Pronto soccorso e di attività di emergenza-urgenza. Lasciamo perdere gli insensati campanilismi locali e le cifre immaginarie sui fondi disponibili, che qualcuno fa pure lievitare come pasta da pizza. L'eventuale congiungimento – concludono i parlamentari 5stelle – dell'ospedale e del policlinico universitario di Catanzaro necessita di tutti i passaggi del caso e non può avvenire con la superficialità dimostrata nel centrodestra e centrosinistra calabresi. Se incanalato nel giusto binario, il processo in questione, fin qui frettoloso e difettivo, dovrà subire anche un'attenta verifica, da parte di un soggetto incaricato, in ordine a tutti gli aspetti organizzativi, patrimoniali ed economici».