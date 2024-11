Quando la crisi non è solo economica: la crisi di valori, la fragilità della famiglia e le nuove dipendenze dei giovani 3.0

La nuova puntata di LaC salute, in onda oggi su LaC Tv alle 13.30 e alle 20.00, affronterà il tema "la salute dell'anima". Ospite della giornalista Rossella Galati sarà il sociologo Francesco Rao, presidente del dipartimento Calabria dell'associazione nazionale sociologi. Si parlerà della crisi dei valori che ha portato ad un indebolimento della famiglia con conseguenze sulla salute e lo sviluppo dei figli e della loro personalità. Ma come si è arrivati a tutto questo?

!banner!

Il sociologo risponderà a questa e ad altre domande analizzando anche il rapporto tra i giovani e i social e la loro dipendenza dagli smartphone. Il 51% dei ragazzi tra i 15 e i 20 anni ha infatti difficoltà a staccarsi anche per poche ore dal proprio cellulare tanto che il bisogno di controllare continuamente il telefonino o la necessità di chattare li accompagna anche nelle ore notturne. Di conseguenza i giovani 3.0 sono molto più impulsivi, hanno meno creatività e difficilmente riescono a gestire la noia. Dunque, come la famiglia può intervenire per evitare tutto questo? Il sociologo lo spiegherà nel corso del nuovo appuntamento di LaC salute.