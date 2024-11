Una settimana dedicata al cervello e alle neuroscienze. E’ quella organizzata dall’Associazione regionale di Neurogenetica (Arn), insieme al Centro regionale di Neurogenetica (Crn), alla Sindem Calabria e al Liceo “Campanella, a Lamezia Terme nell’ambito della “Settimana del Cervello”. La rassegna, inserita all’interno di un cartellone mondiale coordinato dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti, si terrà a Lamezia Terme nel Chiostro San Domenico dall’11 al 17 marzo. In Italia la "Settimana del Cervello” è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation. Trentotto gli eventi in Calabria coordinati a Cosenza da Stefania Marchese e a Reggio da Federica Cavallo, entrambe psicologhe e referenti regionali.

Nel Centro Regionale di Neurogenetica ad illustrare in conferenza stampa il programma lametino sono stati Valentina Laganà, psicologa Arn; Desireè Addesi, geriatra, vicepresidente Arn; Ilaria Zaffina, psicologa, referente regionale della “Settimana del Cervello”; Raffaele Maletta, responsabile del laboratorio di genetica e ambulatorio di nutrizione del Crn, e Anna Maria Perna, docente del Liceo “Campanella”.

Ed ecco il programma della settimana lametina: lunedì 11, alle 17.30, al Chiostro di San Domenico, il convegno d’apertura “Protect your brain”; martedì 12, alle 17, “RilassaMente”, laboratorio di tecniche di rilassamento e training autogeno; mercoledì 13, sempre alle 17, “Laboratorio delle emozioni”, per i bambini delle scuole elementari; giovedì 14, alle 9, Auditorium del “Campanella”, “Come il nostro cervello costruisce la realtà”: lezione magistrale di Tullio Barni, docente di anatomia umana all’Unicz, riservata agli studenti delle scuole superiori.Sempre giovedì 14, ma alle 18.30, “Il Vangelo secondo Antonio”: presentazione del libro di Dario De Luca; sabato 16, alle 9, “Alla scoperta della Ricerca”: visita guidata di una scuola al Crn, a cura di Raffaele Maletta.

Quattro poi le giornate di “Test your Brain”, screening gratuiti delle funzioni cognitive: lunedì 11, alle 9, farmacia Saladino Bragò, Tiriolo; martedì 12, alle 9, farmacia Mazzei, San Pietro Apostolo; giovedì 14, sempre alle 9, Chiostro Caffè Letterario, Lamezia e venerdì 15, alle 16, farmacia Alcaro, Catanzaro.