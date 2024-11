Un'eventuale nuovo ospedale dedicato al coronavirus nelle strutture della Fiera di Milano potrebbe in futuro aiutare le regioni del Sud se l'epidemia dovesse espandersi. Lo ha affermato l'assessore al Welfare della Lomnbardia, Giulio Gallera, a Omnibus La7.



«La protezione civile ci ha detto che non riesce a recuperare così tanti letti e kit - ha spiegato - è in grado di di darcene 192 con un po' di personale questo lo utilizzeremo per ampliare le terapie intensive in aree oggi dismesse di ospedali. Resta in piedi comunque un progetto che può servire alla Lombardia e all'Italia, non c'e' nessuna polemica, non lo facciamo contro ma in maniera complementare. Se grazie all'autorevolezza di Bertolaso riuscissimo a trovare uomini e macchinari nel mondo ben venga. Se in Puglia, Calabria, Basilicata ecc. non riuscissero ad avere posti letto, potremmo utilizzare quelli in questo spazio».