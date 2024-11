Presentato a Cardinale il progetto Elisir 2.0. realizzato dal vicesindaco Marco Maiolo e patrocinato dall’amministrazione Staglianò. Il progetto interesserà tutti i pazienti oncologici e le rispettive famiglie residenti nel Comune di Cardinale. Il progetto metterà a stretto contatto i pazienti con un team composto da personale sanitario (infermieri, medici di base, guardia medica, psicologi, assistenti sociali, nutrizionisti, farmacisti) ad un’app che farà da collante tra le parti interessate.

Hanno partecipato alla presentazione parteciperanno 4 tra i più importanti oncologi dei due ospedali di Catanzaro, (Domenico Ciliberto e Nicoletta Staropoli per il policlinico universitario di Catanzaro e Francesco Grillone per l’ospedale Pugliese Ciaccio) per informare i presenti quali sono le varie forme di prevenzioni nelle neoplasie e quali possono essere le prime avvisaglie delle stesse.